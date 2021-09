Borsa: Asia giù con tecnologici, controtendenza Hong Kong

MILANO, 28 SET - Le Borse in Asia arretrano per la prima volta in quattro giorni, con le vendite sui titoli tecnologici che oscurano il rally dei titoli energetici. L'indice MSCI Asia Pacific è sceso fino allo 0,7%, con un balzo dei rendimenti dei Treasury statunitensi che ha pesato sui titoli tecnologici. I produttori di chip Taiwan Semiconductor Manufacturing e Samsung Electronics sono stati i maggiori freni al benchmark asiatico. Tokyo si avvia a chiudere in calo e cede lo 0,19%, Seul perde l'1,05% mentre sale Hong Kong (+1,87%). Diminuiscono intanto le preoccupazioni per l'imprenditore immobiliare Evergrande in difficoltà. (ANSA).