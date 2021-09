Imprese: brianzola Oversonic lancia primo robot umanoide

MILANO, 27 SET - Sarà una delle primissime applicazioni industriali della robotica umanoide ed è 'made in Italy': la brianzola Oversonic Robotics ha presentato 'RoBee', un prototipo di 170 centimetri di altezza dapprima destinato a lavorazioni pericolose e successivamente al campo sanitario, compresi i reparti come quelli Covid nei quali l'esposizione del personale può essere a rischio. La start up stima di mettere sul mercato i primi pezzi a partire dal 2022, con un totale di 50 esemplari venduti nel corso dell'anno. "Abbiamo già i primi pre ordini - spiega l'amministratore delegato e co fondatore Paolo Denti - e, anche se siamo all'inizio della nuova attività imprenditoriale, è chiaro che la Borsa è un possibile atterraggio naturale per una società come questa". In agosto si è chiuso con successo un aumento di capitale dedicato di Oversonic Robotics per l'ingresso di Fintel, la finanziaria della famiglia Bulgarelli, che ha acquisito il 33% della società brianzola. La società, il cui altro co fondatore è Fabio Puglia, laureato in matematica e fisica con indirizzo in astrofisica all'Università statale di Milano, entra in un settore agli albori a livello mondiale e punta su una macchina di peso compreso tra 65 e 75 chili (a seconda della configurazione di utilizzo) che replica non solo esteticamente la struttura meccanica del corpo umano, con 40 giunti mobili e un set completo di sensori che le permette di vedere e navigare autonomamente nello spazio circostante. "Già questo autunno verrà sottoposto a tutte le certificazioni del caso, dopo di che sarà un prodotto realmente adattabile alle esigenze del mercato: anche personalizzabile, ma da produrre su ampia scala", concludono Fabio Puglia e Paolo Denti. (ANSA).