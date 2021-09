Spread Btp-Bund: in salita a 102,5 punti

MILANO, 27 SET - Il differenziale tra Btp e Bund è a 102,5 punti, in lieve rialzo rispetto all'apertura di giornata e alla chiusura di venerdì, che era stata a 100,8 punti. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, lo spread finora ha segnato un massimo a 102,8 punti intorno alle 12.15 e un minimo a 99,6 punti intorno alle 8.15. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,817%, in crescita rispetto alla chiusura di venerdì, allo 0,779%. Nella mattina per ora ha toccato un minimo dello 0,76% intorno alle 8.15 e un massimo dello 0,82% alle 12.15, toccando quindi i livelli dello scorso giugno. (ANSA).