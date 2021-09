Borsa: Milano prosegue positiva (+0,3%), forti le banche

MILANO, 27 SET - Prosegue bene verso fine mattina Piazza Affari (+0,6%), in linea con le altre principali Borse europee. Corrono le banche, mentre lo spread Btp-Bund sale a 102,5 punti. In testa Unicredit (+2,6%), seguita da Bper (+2%), Banco Bpm (+1,8%) e Mps (+1,5%). In controtendenza Carige (-4,9%). Corre nell'industria Leonardo (+3%). Molto bene i petroliferi, con il greggio in rialzo (wti +74,8%) a 74,7 dollari al barile e il brent a 79 dollari, dall'impiantistica di Tenaris (+1,7%) a Eni (+1,8%) e Saipem (+0,9%). In forma Tim (+1,4%) e le assicurazioni, da Unipol (+1,2%) a Generali (+1,1%), quest'ultima nel giorno del Cda. Pesanti Amplifon (-3,2%), tra i farmaceutici Diasorin (-2,4%), e nel lusso Moncler (-1,8%), in linea col comparto in Europa. In rosso le auto, da Ferrari (-0,7%) a Stellantis (-0,2%). Non brillano le utility, da Hera (-1,1%) a A2a (-0,8%), quest'ultima con la Procura di Monza che indaga sull'integrazione con Aeb. Tra i titoli a minore capitalizzazione in cattive acque La Doria (-11,9%), , annunciate le trattative per la vendita della maggioranza a Investindustrial e una successiva ipo. Male la nautica, da Sanlorenzo (-4,2%) a The Italian Sea (-3,6%). Corsa di Triboo (+7%) e Gequity (+5%). (ANSA).