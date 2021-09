Ecco ANSA Expo Dubai, nel sito tutte le notizie e gli eventi

ROMA, 27 SET - E' online il nuovo sito che ANSA dedica ad Expo Dubai, l'esposizione universale che prenderà il via il primo ottobre e alla quale partecipano 191 paesi, ciascuno con un proprio Padiglione incentrato sull'unicità che quel Paese può donare al mondo. "Collegare le menti, creare il futuro", attraverso la Sostenibilità, l'Opportunità e la Mobilità è il focus della manifestazione ed obiettivo dell'ANSA è raccontare, con notizie, foto, video e approfondimenti, l'evento ed il ruolo dell'Italia, con un'attenzione particolare ai suoi territori e alle moltissime aziende italiane che parteciperanno alla manifestazione. Il sito, in cui è possibile trovare anche informazioni sui Paesi partecipanti e scoprire curiosita' sulle edizioni precedenti, ha poi una sezione multimediale dedicata a foto e video e vuole essere un punto di riferimento per essere sempre aggiornati sull'esposizione. Il sito ANSA EXPO DUBAI 2020 e' accessibile da ANSA.IT o all'indirizzo https://www.ansa.it/expodubai2020/. L'ANSA garantirà la copertura dell'importante avvenimento internazionale per tutti i sei mesi della durata dell'evento, non solo nella cronaca giornaliera, ma anche con speciali, sui singoli temi e Paesi. (ANSA).