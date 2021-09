Borsa: Asia in ordine sparso, bene i finanziari

MILANO, 27 SET - In ordine sparso le principali Borse asiatiche, che nel complesso vedono l'indice complessivo in rialzo per la terza seduta consecutiva, con la spinta dei titoli finanziari, sulla scia di quelli Usa, a seguito di un aumento dei rendimenti dei treasury. Ha chiuso piatto il Giappone, col Nikkei per nulla mosso (-0,03%) e il Topix in lieve calo (-0,1%). In crescita invece Taiwan (+0,3%) e Sidney (+0,5%). A contrattazioni ancora in corso bene Hong Kong (+0,4%) e in calo Shanghai (-0,7%) e Shenzen (-0,8%), con la Cina che attende decisioni del governo sull'eventuale salvataggio del colosso immobiliare Evergrande, che la settimana scorsa ha scosso i mercati locali. In Corea bene il Kospi (+0,2%), non il Kosdaq (-0,2%). India in calo (-0,1%). In rialzo i future sia per Wall Street che per i principali mercati europei, con i risultati provvisori delle elezioni in Germania che vedono in testa la Spd, in un testa a testa con la Cdu-Csu. Tra gli appuntamenti in calendario, l'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, che il giorno dopo terrà il discorso inaugurale del Forum della Bce, che si terrà online, con la presenza, tra gli altri, del governatore della Fed, Jerome Powell. Tra i dati macroeconomici attesi in giornata, nel pomeriggio ci saranno quelli sugli ordini di beni durevoli negli Usa e sull'attività manifatturiera della Fed di Dallas, entrambi stimati in rialzo. (ANSA).