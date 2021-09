Mps: sindaco Siena tra partecipanti a presidio sindacati

SIENA, 24 SET - Anche il sindaco Luigi De Mossi, tra i partecipanti al presidio organizzato stamani davanti alla sede di Mps a Siena, in occasione della giornata di sciopero indetta a sostegno della vertenza contro l'ipotesi di smembramento della banca. Circa 200 le persone presenti per la manifestazione unitaria indetta da Cgil, Cisl e Uil a Rocca Salimbeni per chiedere al governo un confronto sul futuro della banca "per un'alternativa possibile diversa dal matrimonio con Unicredit£ spiegano i sindacati. "E' necessario far capire a chi di dovere, il governo - le parole del sindaco -, che la città non ha abbandonato la volontà di lottare per dipendenti del Monte, per l'indotto, per la tradizione e il marchio". In occasione dello sciopero questa mattina si sono tenuti presidi anche a Milano, Roma e Bari. (ANSA).