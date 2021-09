Intesa: a Brescia primo laboratorio Esg, 500 milioni a pmi

MILANO, 24 SET - Intesa Sanpaolo e Camera di Commercio di Brescia rafforzano la propria collaborazione siglando un accordo rivolto alle imprese bresciane e presentando il primo Laboratorio Esg,, l'iniziativa del gruppo bancario guidato da Carlo Messina prevista per tutto il territorio nazionale e dedicata alle piccole e medie imprese che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità con investimenti in progetti di economia sostenibile e circolare. In questo contesto Intesa Sanpaolo annuncia un plafond destinato alle piccole e medie imprese del territorio pari a 500 milioni di euro, finalizzato a stimolare gli investimenti in economia circolare e sostenibilità delle aziende bresciane e, in generale, del territorio della Direzione Regionale Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo, guidata da Marco Franco Nava. Il nuovo plafond si inserisce nell'ambito di Motore Italia. Intesa Sanpaolo ha attivato già nel 2020 un plafond da 2 miliardi di euro per i nuovi S-Loans, una linea specifica di finanziamenti, che si affianca al plafond di 6 miliardi destinato a investimenti in Circular Economy. In poco più di un anno dalla loro introduzione Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 1,7 miliardi di finanziamenti a favore delle pmi, di cui 500 milioni alle piccole e medie imprese lombarde. Le imprese bresciane stanno mostrando un "forte interesse riguardo al tema dello sviluppo sostenibile", afferma Roberto Saccone, Presidente Camera di Commercio di Brescia. Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia "rinnoviamo la nostra storica presenza su questo fiorente e importante territorio", afferma Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo. (ANSA).