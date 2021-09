Borsa: Europa giù con futures Usa, attesa Ifo, Milano -0,4%

MILANO, 24 SET - Si muovono a passo di gambero le principali borse europee con i futures Usa negativi e lo spettro del fallimento di Evergrande (-12,7% a Hong Kong) ancora in agitazione. In attesa della fiducia delle imprese e dei consumatori in Italia e dell'indice Ifo che misura la fiducia economica in Germania. Atteso nel pomeriggio un intervento del presidente della Fed Jerome Powell e di altri due membri del Fomc. Piazza Affari lascia sul campo lo 0,43%, Parigi lo 0,8% e Francoforte lo 0,7% . Più caute Madrid (-0,29%) e Londra (-0,26%). Tra i titoli più colpiti quelli del lusso all'indomani dei conti di Nike. Adidas cede il 3,36%, Kering il 2,5%, Lvmh l'1,91% e Moncler l'1,96% in Piazza Affari. Pesanti anche i produttori di microprocessori Asm International (-2,13%) e Nordic Semiconductor (-2,18%), mentre Stm limita il calo allo 0,8%. Deboli gli automobilistici Stellantis (-1,03%) e Daimler (+0,6%), nonostante l'ingresso di quest'ultima in Acc, fondata dal Gruppo italo-francese-americano e TotalEnergies per la produzione di batterie. (ANSA).