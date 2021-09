Tridico, quarantena equiparata a malattia,900 mln risorse

ROMA, 23 SET - La quarantena dei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato sarà equiparata alla malattia anche per il 2021. Lo conferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in una intervista a Rainews24 sottolineando che per la misura valida fino alla fine dell'anno dovrebbero essere stanziati 900 milioni. La prosecuzione della misura anche per quest'anno dovrebbe essere decisa dal Consiglio dei ministri oggi. (ANSA).