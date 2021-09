Covid: Inps, 6,2 mld ore cig emergenza sanitaria

ROMA, 23 SET - Tra aprile 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati autorizzate dall'Inps 6,2 miliardi di ore di cassa integrazione e assegni ordinari. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulla cassa integrazione. "Il numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 agosto 2021, per emergenza sanitaria, si legge, è pari a 6.293,2 milioni di cui: 2.669,5 milioni di cig ordinaria, 2.229,2 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.394,6 milioni di cig in deroga. (ANSA).