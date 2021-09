Bce frena gli acquisti Pepp, Eurozona in decisa ripresa

ROMA, 23 SET - La Bce procederà la riduzione a un ritmo moderatamente più basso degli acquisti di debito col programma Pepp, dopo l'accelerazione nel secondo e terzo trimestre, ma si tiene pronta a rivedere gli altri strumenti di politica monetaria come i tassi di riferimento, le aste di liquidità Ltro e gli acquisti col programma App. Lo conferma il bollettino economico, a fronte di una crescita in "ulteriore miglioramento" nell'area euro nel secondo semestre e un "deciso recupero" dell'economia atteso nel medio periodo. Riviste in meglio anche le stime d'inflazione, con l'inflazione di fondo (al netto di energia e alimentari) attesa in aumento graduale, e un'inflazione complessiva in aumento per fattori giudicati "perlopiù temporanei". Lo scenario economico migliore, al netto dei rischi connessi alla diffusione delle varianti Covid, ha spinto la Bce a migliorare al 5% la stima di crescita per il 2021, mantenendo al 4,6 il 2022 e al 2,1 il 2023. Le previsioni aggiornate danno un'inflazione al 2,2% quest'anno, all'1,7% il prossimo e 1,5% nel 2023. (ANSA).