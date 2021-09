Borsa: Europa apre in rialzo dopo decisioni Fed

MILANO, 23 SET - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo dopo la riunione della Fed con la tabella di marcia sulla riduzione degli acquisti di asset e un aumento dei tassi di interesse nel 2022. Si allenta la tensione anche sulla vicenda Evergrande dopo che il colosso immobiliare cinese ha annunciato che pagherà gli interessi di un'emissione onshore in yuan per 35,9 milioni di dollari. Sotto i riflettori l'andamento della crescita economica mentre si è in attesa della riunione della Bank of England che deciderà sui tassi d'interesse e Qe. Avvio di seduta in rialzo per Parigi (+0,81%), Francoforte (+0,79%), piatta Londra (+0,05%) e Madrid (+0,84%). (ANSA).