Evergrande, ogni sforzo per ripresa lavoro e produzione

PECHINO, 23 SET - Per Evergrande sarà una "priorità assoluta" aiutare gli investitori retail a riscattare i prodotti di investimento venduti dallo sviluppatore immobiliare oberato da 305 miliardi di dollari di debiti. In una nota, il presidente e fondatore Hui Ka Yan ha assicurato che "l'azienda farà del suo meglio per riprendere lavoro e produzione", esortando "i dirigenti a garantire consegne di qualità". Ieri la società ha detto di aver "risolto" il pagamento di una cedola da 35,9 milioni di dollari su un bond domestico in scadenza oggi. Evergrande deve, sempre oggi, interessi per 83,5 milioni di un altro bond in dollari. (ANSA).