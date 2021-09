Borsa: Europa positiva nel finale, occhi su Fed, Milano +1,35%

MILANO, 22 SET - Borse europee positive nel finale da Londra (+1,57%) a Milano (+1,35%) e Parigi (+1,33%), più caute invece Francoforte (+0,97%) e Madrid (+0,6%), mentre Dow Jones (+1,2%) e Nasdaq (+0,9%) procedono in territorio positivo. In serata sono attese la decisione della Fed sui tassi e le previsioni economiche del Fomc, che costituiscono la base per le prossime mosse in tema di stimoli all'economia. Si mantiene stabile a 99 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in ribasso di 3,1 punti allo 0,662%. Brillanti il greggio (Wti +1,62% a 71,63 dollari)dopo il calo delle scorte settimanali Usa secondo l'Eia, il ferro (+4,75% a 672,5 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+1,74% a 5.628 dollari la tonnellata), che spingono i petroliferi Bp (+2,88%), TotalEnergies (+2,73%) e Shell (+1,91%). Sugli scudi in in Piazza Affari Tenaris (+5%), che produce tubi in acciaio per gli oleodotti, Saras (+6,78%), Eni (+2,68%) e Saipem (+1,5%). Acquisti sugli estrattivo-minerari Glencore (+3,73%), Anglo American (+3,64%) e Rio Tinto (+2,69%), insieme ai siderurgici ArcelorMittal (+4,25%) e ThyssenKrupp (+3,25%). Rimbalzano i titoli del lusso, da Moncler (+3,27%) a Kering (+2,62%) e Richemont (+2,32%), mentre in campo automobilistico si evidenziano Renault (+3,9%), Daimler (+3,84%), Stellantis (+2,7%) e Volkswagen (+2,27%) a differenza di Ferrari (+0,14%). Contrastati i produttori di microprocessori Asm (-1%) ed Strm (+0,66%), mentre in campo bancario corrono Hsbc (+4,66%), Bnp (+3,6%) Unicredit (+3,1%) e Santander (+2,78%). (ANSA).