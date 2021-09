Borsa: Milano accelera (+1%), sprint Tenaris, Moncler ed Eni

MILANO, 22 SET - Accelera Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,06% a 25.621, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 99,1 punti e il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 2,8 punti base allo 0,666%. Il rialzo del greggio (Wti +1,15% a 71,29 dollari al barile) e dell'acciaio (+0,67% a 5.532 dollari la tonnellata) spingono Tenaris (+4,06%), di gran lunga la migliore del listino, seguita da Moncler (+3,38%), dopo la raccomandazione di acquisto in base al peso del titolo sul listino (equal-weight) degli analisti di Barclays. Il titolo si adegua anche al pari dei rivali europei dopo lo scivolone di due giorni fa. In luce anche Eni (+23,64%), più cauta invece Saipem (+0,74%). In campo bancario corre Unicredit (+2,63%), seguita da Banco Bpm (+1,91%), Carige (+1,56%), Intesa (+1,38%) e Bper (+1,17%), mentre Mps (+0,14%) appare poco mossa. Acquisti su Stellantis (+2,71%) in linea con i rivali europei, a differenza di Ferrari (-0,14%), mentre guadagnano meno dell'indice Tim (+0,94%), Pirelli (+0,63%), Poste (+0,72%), Enel (+0,55%) e Campari (+0,45%). Resiste Stm (+0,18%), negative invece Nexi (-1,12%), Amplifon (-1%), Terna (-1,06%) e Recordati (-0,86%). Pesanti Autogrill (-2,71%) e Netweek (-3,19%), sprint di Saras (+5,87%), Safilo (+7,09%) e ItWay (+15,98%), bene Piaggio (+2,2%). (ANSA).