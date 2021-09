Borsa: Europa in rialzo con minerari ed energia

MILANO, 22 SET - Prosegue in rialzo la seduta e gli indici delle Borse in Europa si rafforzano, proseguendo il rimbalzo in vista dell'aggiornamento della politica della Federal Reserve. L'indice Stoxx Europe 600 guadagna lo 0,7%, Londra sale dell'1,12%, Parigi dell'1,05%, Francoforte dello 0,55%, Madrid dello 0,68% e Milano dello 0,6 per cento. Gli acquisti si rivolgono ai titoli minerari, energia, viaggi e tempo libero. Settori difensivi come l'assistenza sanitaria e i servizi di pubblica utilità sottoperformano. I mercati si prendono così una tregua dai timori per le ricadute di Evergrande mentre la banca centrale cinese aumenta la liquidità e gli investitori hanno esaminato una dichiarazione dello sviluppatore in difficoltà su un pagamento di interessi. La divisione camion di Volkswagen AG Traton recupera dopo un tonfo del 4,4% sull'avvertimento che la carenza globale di chip semiconduttori mette a repentaglio le sue consegne. Nel frattempo, la società di consegne Deutsche Post è scesa dello 0,9% in scia a FedEx che taglia le sue previsioni. (ANSA).