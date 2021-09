Gkn: sindacati e Rsu non vanno a incontro con azienda

FIRENZE, 21 SET - Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e la Rsu della Gkn di Campi Bisenzio non si presenteranno all'incontro convocato per oggi a Firenze alle ore 17 dall'azienda. "Siamo disponibili al confronto, ma in sede istituzionale", fa sapere la Fiom-Cgil di Firenze, "e chiediamo che sia il ministero dello Sviluppo economico a convocare gli incontri". L'incontro è stato convocato dall'azienda, che lo aveva annunciato ieri con una nota. (ANSA).