Pnrr: report Ey, occasione unica, ma rischio uso risorse

ROMA, 21 SET - Il Pnrr rappresenta un'occasione unica per modernizzare e rilanciare l'Italia. A pensarla così è il 92% dei manager italiani, mentre il 68% ha fiducia in come il governo gestirà l'attuazione del Piano. Più cautela invece tra l'opinione pubblica: il 42% dei cittadini pensa che non si riuscirà a utilizzare nemmeno la metà delle risorse a disposizione, con instabilità politica e inefficienza amministrativa tra i principali ostacoli. È quanto emerge da due indagini EY-Swg, presentate nel corso dell'evento "Riforma Italia", organizzato da EY in collaborazione con Luiss Business School. Focus poi sulle riforme. Tra manager e imprenditori, sul fronte semplificazioni e PA, emergono alcune priorità: digitalizzare la pubblica amministrazione (57%); velocizzare il processo decisionale per la gestione degli interventi pubblici (55%); semplificare investimenti privati e attività d'impresa (51%). Quasi unanime, poi, la richiesta di velocizzazione dei permessi legati alle attività imprenditoriali (89%). Sul fronte della riforma fiscale, per gli oltre 260 tra imprenditori, manager e professionisti intervistati, le priorità sono la riduzione della tassazione sul lavoro (45%); la semplificazione del sistema tributario, riducendo il numero delle imposte (41%); la semplificazione del sistema con meno aliquote e un sistema di detrazioni più chiaro (41%). (ANSA).