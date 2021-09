Borsa: Milano rimbalza con Europa, Ftse Mib +1,2%

MILANO, 21 SET - Si consolida la ripresa dei listini azionari europei dopo lo scivolone di ieri sui timori di un default di Evergrande: Parigi, Francoforte e Amsterdam salgono dell'1,3%, con Milano a ruota in aumento dell'1,2% nell'indice Ftse Mib. Londra e Madrid ondeggiano su una crescita di un punto percentuale. In Piazza Affari corre Saipem (+3%) anche sul tentativo di rialzo del prezzo del petrolio, bene Unipol in aumento di oltre due punti percentuali. Sempre debole Diasorin, che cede l'1,4%. (ANSA).