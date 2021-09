Borsa: Europa chiude in calo, Francoforte -1%

MILANO, 17 SET - Chiusura in calo per le principali Borse europee, appesantite dall'andamento negativo di Wall Street e dalle vendite sui titoli minerari, che scontano l'annuncio di tagli alla produzione dell'acciaio da parte della Cina. In un clima di volatilità sui mercati per le 'quattro streghe' e di incertezza per l'andamento dell'inflazione, balzata del 3% ad agosto nell'Eurozona, il Ftse 100 a Londra ha chiuso in calo dello 0,91% a 6.963 punti, il Dax di Francoforte dell'1,03% a 15.490 punti e il Cac 40 di Parigi dello 0,79% a 6.570 punti (ANSA).