Auto: Pichetto, arriverà il fondo per riconversione settore

TORINO, 17 SET - Il fondo per la riconversione dell'industria automotive arriverà, avrà una disponibilità iniziale di 300-400 milioni di euro e potrebbe durare dieci anni. Il viceministro all'Economia Gilberto Pichetto Fratin lo ha annunciato a Torino al convegno sull'auto organizzato dalla Fim Cisl. "E' uno dei temi sul tavolo nazionale per accompagnare dieci anni di trasformazione. Siamo di fronte alla fine di un prodotto che riguarda una massa di imprese. Non possiamo usare la cassa integrazione ordinaria o straordinaria, bisogna accompagnare i lavoratori a professionalizzarsi e a fare la trasmigrazione, aiutare le imprese che vogliono cambiare mestiere a farlo", ha detto Pichetto. Il viceministro ha spiegato che la dotazione potrebbe essere di 300-400 milioni l'anno utilizzando anche parte dei fondi per gli incentivi all'endoterrmico che "dal 2023 non avranno più senso". (ANSA).