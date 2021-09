Fideuram compra Compagnie de Banque Privée Quilvest

MILANO, 17 SET - Fideuram -Intesa Sanpaolo Private Banking, attraverso la sua controllata lussemburghese Fideuram Bank Luxembourg, acquista il 100% della Compagnie de Banque Privée Quilvest, banca private lussemburghese, con filiali in Belgio, che conta circa 150 dipendenti, L'acquisizione porterà alla creazione di un ulteriore hub nell'Unione Europea, accanto a Reyl & Cie in Svizzera, destinato alla clientela europea ed internazionale Si prevede che l'acquisto sia completato entro la prima metà del 2022. A quel punto CBPQ sarà integrata in Fideuram Bank Luxembourg, per incrementare i servizi a supporto dei clienti High Net Worth Individual italiani ed esteri, anche al di fuori del Lussemburgo. CBPQ, con circa 7 miliardi di euro di asset under management, serve una solida base di clientela HNWI europea ed extra europea e la combined entity lussemburghese avrà oltre 9 miliardi di attività gestite e rappresenterà un ulteriore motore di crescita per l'attività internazionale. "L'operazione in Lussemburgo conferma gli obiettivi di sviluppo della nostra Divisione sui mercati internazionali, dove già oggi registriamo Asset under management per circa 42 miliardi di euro commenta Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram (ANSA).