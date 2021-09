Borsa: Europa in rialzo nel giorno 'Streghe', Milano +0,58%

MILANO, 17 SET - Borse europee tutte in rialzo nel giorno delle quattro streghe, ossia una serie di scadenze tecniche che potrebbero portare volatilità sui mercati. Tra le singole Piazze è in evidenza Parigi (+0,93%), a seguire Francoforte (+0,54%) e Milano (+0,58%). Più cauta Londra (+0,24%). L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto percentuale con gli acquisti sui titoli legati a prodotti durevoli e ai servizi al consumo. Mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 101 punti base con il rendimento del decennale italiano che si avvicina allo 0,72%. Sul fronte valutario l'euro è stabile sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,1777 sul biglietto verde. Il petrolio è invece in calo a 72,1 dollari al barile. A Piazza Affari tra i big restano le evidenze di Cnh (+1,7%), Italgas (+2%) e A2a (+1,9%). Vendite su Recordati (-1,4%) e Ferrari (-1%). Fuori dal paniere principale da segnalare, oggi a fine seduta, la chiusura dell'opa di Retelit che viaggia sui 3 euro dell'offerta di Marbles (fondo Asterion). (ANSA).