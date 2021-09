Smart Mobility:Octo-Ambrosetti presentano strategia italiana

ROMA, 17 SET - Saranno presentati oggi a Roma, in occasione dell'Octo Connected Forum 2021, i risultati di "Connected Mobility 2025", iniziativa nata dall'alleanza tra Octo e The European House - Ambrosetti, per delineare una strategia italiana sulla mobilità connessa. L'evento, che sarà trasmesso dalle 13:30 in streaming su ANSA.IT, vedrà la partecipazione del ceo di Octo, Nicola Veratelli, del managing partner & ceo di The European House-Ambrosetti, Valerio De Molli e di numerosi player della mobilità e rappresentanti istituzionali. (ANSA).