Borsa: Europa conferma rimbalzo con Wall Street,Milano +0,9%

MILANO, 16 SET - Le Borse europee confermano il rimbalzo con l'avvio di Wall Street, L'indice d'area , lo stoxx 600, guadagna quasi un punto percentuale con gli industriali e i finanziari in luce. Tra le singole Piazze Londra segna un +0,4%, Parigi un +1%, Francoforte un +0,6%: Milano resiste sopra i 26mila punti e registra con il Ftse MIb un +0,93%. A dare una marcia in più restano gli acquisti su Cnh (+5,14%) e nella galassia, Exor (+2,79%). Più indietro Stellantis (+1,1%) nonostante il dato negativo delle immatricolazioni di agosto. Tra i bancari buon passo di Unicredit (+1,9%) mentre prosegue la due diligence su Mps (+0,2%). Vendite su Carige (-2,66%) e ancora sotto pressione Safilo (-7,4%). Lo spread tra Btp e Bund naviga nell'area dei 100 punti base con ill rendimento del decennale italiano che sale allo 0,70%. Sul fronte cambi l'euro è in calo sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,1757 sul biglietto verde. Flette anche il petrolio con il wti a ridosso dei 72 dollari al barile è il brent che è sotto quota 75 dollari al barile. (ANSA).