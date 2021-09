Cingolani, stiamo riscrivendo metodo di calcolo delle bollette

ROMA, 16 SET - "Va riscritto il metodo di calcolo" delle bollette energetiche, "lo stiamo facendo in queste ore". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato a Radio anch'io. Sulle bollette dell'energia, ha spiegato il ministro, "c'è da mitigare l'aumento del trimestre, che c'è in tutto il mondo, e all'80% dipende dall'aumento del gas. Poi c'è da mettere in piedi un intervento più strutturale. Bisogna ragionare su come è costruita una bolletta, va riscritto il metodo di calcolo. Lo stiamo facendo in queste ore". (ANSA).