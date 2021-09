Nucleare: Cingolani, oggi non potremmo farlo

ROMA, 16 SET - "Oggi noi non potremmo fare nulla di nucleare, perché abbiamo un referendum che dice no alle vecchie tecnologie, e quelle nuove al momento non ci sono ancora". Lo ha detto stamani a Radio anch'io il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Sul nucleare, ha aggiunto, "non ho cambiato idea. Io ho raccontato che oggi ci sono 4 paesi che stanno studiando sorgenti di energia alternative, i reattori di 4/a generazione. Ho detto che queste fonti non sono mature, che probabilmente nel prossimo decennio capiremo se sono convenienti e sicure. Qualora questo fosse verificato, sarebbe importante capire se possono essere usate". (ANSA).