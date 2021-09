Terna: inaugurato a Roma il nuovo asilo aziendale

ROMA, 15 SET - Terna ha inaugurato a Roma "MiniWatt", il nuovo asilo aziendale realizzato presso la propria sede centrale. La struttura ospiterà fino a 23 bambini dai 6 ai 36 mesi. Un'iniziativa, spiega l'azienda in un comunicato, "a sostegno della natalità e a supporto dell'occupazione femminile e dei giovani genitori che hanno la necessità di conciliare al meglio vita privata e lavoro". Alla base del progetto la sostenibilità ambientale e l'innovazione architettonica. "Il nuovo asilo aziendale - ha dichiarato la presidente di Terna, Valentina Bosetti - conferma la grande attenzione che Terna dedica ai bisogni e alle esigenze delle persone. È un'azione concreta - prosegue - di supporto alle famiglie, perché offriremo un valido sostegno nella cura dei figli e nelle scelte educative". Terna ha assicurato un elevato livello qualitativo della struttura, sia in termini estetico-funzionali sia di sicurezza e di attenzione all'ambiente. L'allestimento degli spazi interni ed esterni, spiega l'azienda, "è stato sviluppato in accordo con il progetto educativo incentrato sul tema della 'biofilia' e in linea con i più avanzati orientamenti pedagogici". "L'inaugurazione del nostro nuovo asilo nido aziendale - ha spiegato l'amministratore delegato Stefano Donnarumma - è un ulteriore segnale dell'attenzione di Terna verso i propri dipendenti e, in particolare, verso i colleghi con figli piccoli, che possono usufruire di una struttura all'avanguardia dal punto di vista sia pedagogico sia della sostenibilità ambientale". Gli elementi di arredo dell'asilo aziendale, spiega Terna in un comunicato, rispondono alle normative nazionali e internazionali relative all'atossicità e al rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale per i materiali impiegati, e sono volti a creare un ambiente in cui favorire esperienze di sperimentazione, conoscenza e gioco, anche attraverso proposte di laboratori. (ANSA).