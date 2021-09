Salone Risparmio: Corcos,sostenibilità è sfida chiave

MILANO, 15 SET - La sostenibilità "è un tema centrale per l'industria del risparmio gestito, la vera sfida che ha di fronte la società: l'industria globale detiene il 25% delle attività finanziaria e il 40% delle azioni globali. Ciò significa che la nostra voce viene ascoltata nei consigli di amministrazione delle aziende. Come investitori istituzionali abbiamo spazio per assumere posizioni di leadership per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette". Lo ha evidenziato il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, aprendo il Salone del Risparmio 2021. "È una strada che viene chiesta dai nostri sottoscrittori - ha spiegato Corcos, sottolineando che "nel primo semestre di quest'anno la raccolta sui fondi sostenibili ha superato la raccolta sui fondi tradizionali". (ANSA).