Amazon,intesa con sindacati, apre dialogo azienda-lavoratori

ROMA, 15 SET - Da incontri periodici sui temi del settore, come l'andamento dell'e-commerce, alle verifiche puntuali sull'applicazione del contratto collettivo: Amazon Italia Logistica e i sindacati dei lavoratori hanno sottoscritto al ministero del Lavoro un protocollo di relazioni industriali. Le parti si assumono l'impegno a rispettare le norme del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni e la loro applicazione. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Orlando ha presieduto oggi l'incontro tra Amazon Italia Logistica Srl, assistita da Conftrasporto, e le rappresentanze sindacali di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti. L'accordo tra Amazon e sindacati sulle relazioni industriali è "storico", unico a livello mondiale, affermano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti sottolineando che l'intesa " prevede il riconoscimento reciproco delle parti e del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione come strumento regolatore del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali". Per Amazon "le relazioni improntate su queste basi" possono "favorire le nostre strategie di investimento nel Paese, dove abbiamo investito oltre 6 miliardi negli ultimi 10 anni creando 12.500 posti di lavoro a tempo indeterminato." (ANSA).