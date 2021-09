Salone risparmio:Corcos,ponte tra risparmio e economia reale

MILANO, 15 SET - "Vogliamo essere un ponte tra risparmio privato degli italiani e l'economia reale. Il Next Generation Eu e il piano nazionale sono opportunità per essere protagonisti di una trasformazione". Lo ha sottolineando il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, aprendo i lavori del Salone del Risparmio 2021 al Mico di Milano. "Nei prossimi mesi abbiamo la grande responsabilità di impiegare bene le risorse europee e la ingente liquidità depositata nei conti correnti degli italiani, trasformando il nostro modello di crescita rendendolo sostenibile", ha aggiunto Corcos. "L'auspicio è che l'industria continui a essere slancio e motore vitale per il paese e che si avvii una nuova stagione di prosperità". (ANSA).