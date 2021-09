Al via domani il Salone del Risparmio con 12mila iscritti

MILANO, 14 SET - Prende il via domani al MiCo di Milano il Salone del Risparmio, la tre giorni del risparmio gestito ideata e organizzata da Assogestioni, che chiuderà i battenti il 17 settembre con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Sono 170 i marchi presenti all'undicesima edizione, che conta oltre 12mila iscritti e oltre 350 relatori nazionali e internazionali. Il tema di quest'anno, "Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire nuovi mondi", sarà il fil rouge del programma delle 115 conferenze, che potranno essere seguite sia in presenza che online sulla piattaforma di broadcasting FR|Vision. Ad aprire i lavori del Salone del Risparmio 2021 sarà il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, a cui seguiranno gli interventi del direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, e di Frédéric Laloux, uno dei massimi esperti mondiali di organizzazione aziendale. Il secondo Rapporto Censis-Assogestioni rivelerà poi le scelte di investimento degli italiani, con un focus sugli investimenti sostenibili. Lo studio sarà presentato dal direttore generale di Assogestioni, Fabio Galli, e dal segretario generale del Censis, Giorgio De Rita. La chiusura sarà affidata al commissario della Consob, Paolo Ciocca, Commissario Consob. Tra i temi al centro della tre giorni anche lo smartworking con la conferenza in programma nella seconda giornata (il 17 settembre) in cui interverrà la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Le strade per la costruzione di un'economia più sostenibile, responsabile e inclusiva saranno invece al centro della conferenza di chiusura, con il ministro Cingolani e il keynote speech del botanico Stefano Mancuso. (ANSA).