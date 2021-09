Borsa: Hong Kong frena con Evergrande, Tokyo su massimi 31 anni

MILANO, 14 SET - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con Tokyo positiva (+0,73%) con il Nikkei sui massimi in 31 anni, sostenuto dall'ottimismo sui progressi in corso della campagna vaccinale anti Covid, confortati dalle aspettative di una maggiore stabilità politica nel Paese. A scambi in corso male Hong Kong (-1,22%) con il crollo di Evergrande sotto il peso della crisi di liquidità che grava sulla società immobiliare. Tra le altre Piazze segno meno anche per Shanghai (-1,1%) e debole Shenzhen (-0,23%). Positive Seul (+0,67%) e Sydney (+0,16%). Tendenza al rialzo tanto per i future sull'Europa quanto su quelli sugli Stati Uniti. Nell'agenda della giornata in asta i titoli di Stato italiani a 3, 7 e 30 anni, dalla Gran Bretagna sono attesi i dati sul mercato del lavoro a luglio ma centrale, nei ragionamenti del mercato, preoccupato per il ripiegamento delle misure di sostegno da parte della Fed, è l'inflazione americana, attesa in crescita del 5,3% ad agosto, dopo il +5,4% di luglio. (ANSA).