Ita: convoca incontro con sindacati domani mattina

ROMA, 13 SET - ITA ha convocato per domani mattina, 14 settembre, alle ore 9, i sindacati "per l'esame delle condizioni di lavoro del personale di ITA". Lo si legge nella convocazione inviata alle sigle di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a Usb e Fast Confsal e alle sigle professionali Anpac, Anpav, Anp e Navaid. Rimane confermato che il confronto si svolgerà sulla base dei documenti consegnati nel corso dell'incontro del 6 settembre e ferma restando la nostra comunicazione dell'8 settembre relativa alla avvenuta chiusura della procedura di informazione e consultazione sindacale avviata il 23 agosto", si spiega nella convocazione firmata dal presidente di ITA Alfredo Altavilla. La trattativa tra l'azienda e i sindacati è stata chiusa l'8 settembre con il mancato accordo con i sindacati. Poi venerdì 10 settembre la viceministra all'economia Laura Castelli, incontrando i sindacati, ha annunciato di aver ricevuto rassicurazioni dalla società Ita sul fatto che avrebbe convocato nuovamente i sindacati per proseguire le interlocuzioni relative all'assunzione del nuovo personale. (ANSA).