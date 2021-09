Borsa: bene Milano (+0,63%), Generali in linea col listino

MILANO, 13 SET - Avvio positivo a Piazza Affari dove il Ftse Mib guadagna lo 0,63% in un paniere principale quai tutto in rialzo eccetto Unicredit e Diasorin (entrambi -0,19%). Brillano industriali e petroliferi a partire da Pirelli (+1,95%) ed Eni (+1,61%), bene anche Banca Generali (+1,51%) mentre Generali (+0,57%) e Mediobanca (+0,62%) si muovono in linea con l'indice dopo il patto di consultazione stretto fra Caltagirone e Del Vecchio in vista del rinnovo del Cda della compagnia assicurativa. Vola intanto Safilo (+10,3%) sulla spinta dell'accordo di licenza con Chiara Ferragni. (ANSA).