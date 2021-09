Sindacati al Mef, "si riapre il confronto con Ita"

ROMA, 10 SET - Il confronto tra Ita e i sindacati si riapre. Lo hanno detto i sindacati al termine di un incontro di tre ore con la viceministra Laura Castelli al Mef. "Ita ha comunicato e comunicherà che riprenderà il confronto", ha detto il segretario nazionale della Uiltrasporti , Ivan Viglietti all' uscita dal ministero. "Abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla società sul fatto che, nei prossimi giorni, convocherà nuovamente i sindacati, sulla base dei testi distribuiti, per proseguire le interlocuzioni relative all'assunzione del nuovo personale", assicura Castelli, sottolineando che ci sono "due punti fermi: garantire l'avvio della società" e "assicurare a tutti i dipendenti di Alitalia un percorso di politiche attive, finalizzate al reinserimento di queste professionalità nel mercato del lavoro". La prossima settimana, ha annunciato il viceministro dopo avere sentito Andrea Orlando, "attiveremo un tavolo" al ministero del Lavoro proprio per affrontare il "tema delle politiche attive e degli ammortizzatori sociali per i dipendenti Alitalia". (ANSA).