Borsa: Europa chiude fiacca, Parigi -0,3%

MILANO, 10 SET - Seduta fiacca per le Borse europee, che non capitalizzano l'atteggiamento accomodante espresso ieri dalla Bce. La debolezza di Wall Street, le preoccupazioni per l'inflazione e per una ripresa minacciata dal covid, in un contesto di alte quotazioni azionarie, e il progressivo ripiegamento degli strumenti straordinari di politica monetaria hanno pesato sul clima in Borsa. A Parigi l'indice Cac 40 ha chiuso in calo dello 0,31% a 6.663 punti, a Francoforte il Dax ha ceduto lo 0,09% a 15.609 punti mentre a Madrid l'Ibex ha perso l'1,2% a 8.695 punti. Si salva solo Londra, che ha chiuso in progresso dello 0,07% a 7.028 punti (ANSA).