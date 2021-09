Cattolica: ok Ivass a opa Generali atteso a metà settembre

MILANO, 10 SET - La prossima settimana potrebbe arrivare l'autorizzazione preventiva dell'Ivass all'acquisizione della totalità del capitale di Cattolica da parte delle Generali. L'ok dell'authority, riferiscono fonti finanziare, è infatti atteso intorno alla metà di settembre, sostanzialmente in linea con la tempistica ipotizzata dalle Generali in occasione dell'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto. Acquisito il via libera dell'Ivass, la Consob avrà cinque giorni di tempo per autorizzare la pubblicazione del documento di offerta su cui sarà chiamato ad esprimersi il cda di Cattolica, che dovrà valutare, con i suoi advisor Citigroup e Kpmg, la congruità dell'offerta del Leone, che ha messo sul piatto 6,75 euro ad azione. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre l'opa - che vede il Leone affiancato dall'advisor Mediobanca - potrebbe dunque approdare sul mercato dove il titolo Cattolica, che oggi ha chiuso a 7,14 euro, si è sempre sopra il prezzo offerto da Generali. (ANSA).