Schiaffo a Apple su Epic, cambi modalità App Store

NEW YORK, 10 SET - La giustizia americana infligge uno schiaffo all'App Store di Apple nella sua battaglia con Epic. Il giudice federale Yvonne Gonzalez Rogers ha emesso un'ingiunzione nella quale afferma che a Cupertino non è più consentito di vietare agli sviluppatori la fornitura di link che, se usati, allontano i consumatori dal sistema di acquisto di Apple. Di fatto, riportano i media americani, il giudice Rogers ha ordinato ad Apple di cambiare le modalità in cui opera l'App Store, pur chiedendo a Epic di pagare i danni ad Apple. Cupertino ha avuto ragione su 9 dei 10 punti di scontro, incassando però la sconfitta sugli acquisti sull'App Store. (ANSA).