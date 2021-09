Green Pass obbligatorio negli uffici Siemens in Italia

MILANO, 10 SET - Siemens è la prima azienda a introdurre, dal 27 settembre il Certificato Verde obbligatorio per accedere all'hub di Milano e alle altre sedi del gruppo in Italia. "Abbiamo deciso di introdurre il Green Pass, anticipando le decisioni che Governo e parti sociali stanno valutando per continuare a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e al contempo mantenere la continuità del business", dice Pierfrancesco De Rossi presidente e ceo di Siemens Spa. "Lo smart working, la nostra modalità di lavoro dal 2018, consentirà comunque a chi non accede alle sedi di lavorare da remoto." Ci saranno poi deroghe per i siti produttivi. (ANSA).