Brunetta, in futuro il green pass per tutti i lavoratori

ROMA, 10 SET - In futuro il green pass deve valere sia per il lavoro pubblico che quello privato. Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta parlando di misura "geniale" perché aumenta il costo sia psichico che monetario "per gli opportunisti contrari al vaccino" costringendoli a fare il tampone e diminuisce la circolazione del virus e quindi la nascita di nuove varianti. Per Brunetta il Green pass dovrebbe essere introdotto per tutto il lavoro pubblico e privato ma anche per chi utilizza i servizi pubblici e privati. (ANSA).