Borsa: Europa conferma rialzo ma Milano è fiacca (-0,06%)

MILANO, 10 SET - Non cambia il leitmotiv sui listini europei mentre è in corso l'eurogruppo informale. Milano prosegue debole e piatta (Ftse Mib -0,06% a 25.889 punti) nonostante le buone indicazioni arrivate dalla produzione industriale che a luglio ha superato di 1,5% i livelli pre-Covid. Le altre Borse consolidano il rialzo con Parigi che segna un +0,45%: Londra (+0,36%) e Francoforte (+0,34%) si muovono con lo stesso passo. L'indice d'area, lo stoxx 600, conferma il quarto di punto di rialzo con i titoli legati alle vendite al dettaglio, automezzi e componentistica che fanno da traino. Risale leggermente lo spread tra Btp e Bund che si porta sopra i 104 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,70%. Il petrolio oltrepassa i 69 dollari al barile con il Wti e continua ad apprezzarsi anche l'euro sul dollaro che scambia a 1,1840 sul biglietto verde. A Piazza Affari tra i titoli sotto vendita Snam (-1,3%), Inwit (-1,6%) Atlantia (-1,7%) e fuori dal paniere principale Carige (-1,9%) e Tod's (-2,17%) su cui pesano le prese di beneficio dopo la corsa della vigilia in scia ai conti. Sul fronte opposto Stm (+1,3%) ed Exor (+1,1%) che ha nominato l'ex commissario per l'Agenda Digitale, Diego Piacentini advisor e e presidente di Exor Seeds. (ANSA).