Borsa: Europa chiude in cauto rialzo con Bce, Parigi +0,24%

MILANO, 09 SET - Le Borse europee chiudono in prevalenza in cauto rialzo con la Bce che ha deciso di tenere ad un ritmo moderatamente più basso gli acquisti netti di asset tramite il programma per l'emergenza pandemica Pepp. Parigi guadagna lo 0,24% con il Cac 40 a 6.684 punti. Francoforte sale invece dello 0,08% con il Dax a 15.623 punti. In calo Londra (-1,01%) con il Ftse 100 a 7.024 punti (ANSA).