Fumata nera, niente accordo tra Ita e i sindacati

ROMA, 08 SET - Mancato accordo tra Ita e i sindacati sulla trattativa. Lo riferisce Ita in una nota. "Il Presidente di ITA Alfredo Altavilla esprime il rincrescimento per l'impossibilità di arrivare ad un accordo, motivata dal perdurare di pregiudiziali puramente formali che nulla hanno a che fare con il merito e la bontà del progetto relativo alla nascita di ITA e che rispecchiano consuetudini e linguaggi non più attuali", si legge. (ANSA).