Borsa: Europa aumenta calo, attesa per decisioni Bce

MILANO, 08 SET - Le Borse europee peggiorano con l'umore negativo degli investitori in vista della riunione di domani della Bce e l'ipotesi di rallentare gli acquisti Pepp. Attesa anche la pubblicazione in serata del beige book della Fed. I mercati temono anche una nuova ondata di contagi da coronavirus ed eventuali misure restrittive che inciderebbero negativamente sulla ripresa economica. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1842 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,9%. In flessione Parigi, Francoforte e Madrid (-1,1%), Londra (-0,8%). Sui listini pesano le banche (-1,3%) con Banco Santander (-2,3%) e Bnp Paribas (-1,7%). Male anche le assicurazioni (-1%). In forte calo anche il comparto dell'auto (-1,7%) dove scivolano Volkswagen (-2,2%) e Daimler (-1,6%). Vendite sull'energia (-0,8%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti si attesta a 68,61 dollari al barile (+0,41%) e il brent a 71,91 dollari (+0,32%). (ANSA).