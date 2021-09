Borsa: Europa chiude in calo in attesa mosse Bce

MILANO, 07 SET - Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione verso la riunione di giovedì della Bce ed i timori per un rallentamento negli acquisti Pepp. I listini hanno risentito anche dell'andamento negativo di Wall Street dove pesano le preoccupazioni per gli effetti della variante Delta del coronavirus sulla ripresa economica. Sul fronte valutario l'euro è in flessione sul dollaro a 1,1848. L'indice d'area stoxx 600 archivia la seduta in calo dello 0,5%. In rosso Francoforte (-0,56%), Londra (-0,48%), Parigi (-0,26%), in controtendenza Madrid (+0,14%). (ANSA).