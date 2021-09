Eataly cresce in Giappone, quarto punto vendita a Tokyo

TORINO, 07 SET - Il più grande negozio di Eataly in Giappone, 1.100 metri quadri, è stato inaugurato a Tokyo all'interno del complesso Ginza Six, nel prestigioso quartiere Ginza. Eataly Ginza, quinto punto vendita Eataly in Giappone e quarto nella metropoli di Tokyo. Il nuovo flagship store include una caffetteria con banco di gelati artigianali e pasticceria, una caratteristica Piazzetta per ricreare il piacere dell'aperitivo all'italiana, un ristorante informale con un'offerta completa tra cui diversi proposte di pasta con ricette tradizionali e pizze cotte nel forno a legna, e il ristorante gourmet Griglia con posti a sedere sia all'interno sia in terrazza, per gustare carne e pesce cucinati in modo da ricreare il sapore del barbecue all'italiana. Il mercato comprende una ricca offerta di prodotti tipici italiani, un corner dedicato alla produzione giornaliera di pasta fresca e un banco di salumi e formaggi con un ricco assortimento delle migliori eccellenze italiane. Presente anche l'enoteca con circa 350 etichette di vini italiani. Eataly Ginza segue di pochi mesi l'apertura di Eataly Shonan, punto vendita inaugurato a Fujisawa City a inizio luglio. Il nuovo flagship store ha aperto le porte nel pieno rispetto dei regolamenti sanitari vigenti in Giappone riscontrando sin dai primi giorni di apertura un'ottima accoglienza da parte dei clienti giapponesi che conoscono il brand Eataly dall'apertura di Eataly Mitsukoshi, avvenuta nel 2009. (ANSA).