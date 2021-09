Giorgetti, premi per chi investe in territori in crisi

ROMA, 07 SET - "Con il ministro del Lavoro abbiamo quasi definito una proposta che è sbagliato chiamare 'anti delocalizzazioni'. Occorre stabilire regole moderne per evitare chiusure". Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti a proposito del provvedimento allo studio del Mise e del ministero del Lavoro, intervistato dal Tg2 ad Airola, dove ha visitato lo stabilimento Adler. "Per quelli che prendono un contributo e scappano - ha detto Giorgetti - rispetto al passato qualcosa è cambiato. Con i contratti di sviluppo abbiamo fatto una piccola pausa di rifinitura perché vogliamo introdurre una premialità per quegli imprenditori che faranno investimenti in territori in crisi". "Per ricostruzione e rilancio del Paese - ha detto ancora Giorgetti - serve disponibilità da parte di tutti: imprenditori, ma anche lavoratori e sindacati. Non si può andare controvento, se certe produzioni sono ormai vietate o fuori mercato". (ANSA).