Benzina: prezzo torna a salire, +5 cents a 1,655 al litro

ROMA, 07 SET - Tornano a salire dopo un periodo di quiete i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero della transizione ecologica, il prezzo medio in modalità self service della benzina è aumentato di 5 centesimi al litro, arrivando a 1,655 euro. Il diesel è a 1,504 euro al litro, in rialzo in questo caso di 4 centesimi rispetto al monitoraggio della settimana precedente. (ANSA).